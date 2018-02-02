"Köprülerden geçiş ücretleri daha da hızlı zamlanacak, paran yoksa tünelden bile geçemiyorsun!"

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Avrasya Tüneli'ne yapılan yüzde 26.5 zammın, gelen tepkiler nedeniyle yüzde 15.66'ya çekilmesine ilişkin olarak, "Ölümü gösterip sıtmaya razı ediyorsun" yorumunda bulundu. "Görürsünüz köprülerin fiyatları daha da hızlı zamlanacak. Ya da köprü dönüşlerine ayrı gişe açılıp paralı yapılacak" diyerek ön görüde bulunan Muratoğlu, Cumurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "özgürlük Avrasya Tüneli'nden geçer, özgürlük Osmangazi Köprüsü'nden geçer" sözlerini eleştirdi; "Bu ülkede ancak parayı verince özgür oluyorsun! Paran yoksa tünelden bile geçemiyorsun. Köle muamelesi görüyorsun" diyerek tepki gösterdi.

Murat Muratoğlu'nun, "Fakirler geçemez" başlığıyla (2 Şubat 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Adamlar yol yaptı ama bedava geçin diye yapmadı. İnşaatlar ülkenin her şehrinde yapılan mitinglerde gündemin bir numarasıydı! Dedi ki; “Ey Trabzonlu, Yozgatlı, Vanlı, bakın İstanbul'a Avrasya Tüneli yapıldı. Cebimizden de 5 kuruş para çıkmadı!” Millet de alkışladı! Oy istedi. Cayır cayır aldı. Şöyle söyleyeyim, o alkışa az bile zam yaptı!

* * *

Enflasyon yüzde 12 diyorsun, gidip Avrasya Tüneli'ne yüzde 26.5 zam yapıyorsun… Tepkiler gelince zammı yüzde 15.66'ya çekiyorsun. Ölümü gösterip sıtmaya razı ediyordun. Yeni taktik bu! İstanbul'da tünelle karşıya geçip dönsen 38.4 lira ödeyeceksin. Erzurum'a otobüsle gitsen 80 lira vereceksin. Ankara'dan Kars, trenle 47 lira… Sen mi tünelden geçeceksin, tünel mi senden geçecek! Ayda 844 lira tünele gidecek!

* * *

Zira tünel işletmesinin müdürü; “Sen kendine bir içki koy, ben de üstüme rahat bir şeyler giyip geliyorum” tadında açıklama yaptı! “Fiyatı indirip, aşırı yoğun hale getirmeyi kaldırmaz. Tünel, ‘niş' bir ürün gibi… Yani, trafikte asıl işine yarayanlar kullanır” diyerek amaçlarını anlattı. Sınırlı ve küçük bir müşteri grubuna hizmet veren demek “niş” kelimesinin anlamı… Devlet “niş” yatırım yaptırır mı? Avrasya Tüneli fakirler geçmesin, parası olmayan trafikte beklesin diye mi yapıldı?

* * *

Şöyle hesaplayalım… Tüneli yapana verilen garanti yılda 25.6 milyon araç geçecek. Geçse de geçmese de o para ödenecek! 2017'de 15.6 milyon araç geçti 10 milyon eksik kaldı. Devlet bunu 123 milyon lira ödeyerek tamamladı. İyi de tünelin işletmecisi geçen araçlardan da 250 milyon lira para aldı. Devlet neden bunu kendi yapmadı, bütçeye gelir yazmadı? Sonuçta yine bizim vergilerimizi harcadı!

* * *

Daha fenası… Avrasya Tüneli kullanılsın, zarar artmasın diye, zam yapıldı diğer iki köprüye… Zorla kullandırılan yine de boş kalan üçüncü köprüyü hiç saymıyorum bile… Birinci ve ikinci Boğaz köprüsüne üç yılda yüzde 157 zam geldi. Araçlar Avrasya'dan geçince haliyle diğer iki köprünün gelirleri de azaldı. 2015 yılında 3,40 liraydı. Şimdi Boğaz köprülerinde gidiş-dönüş 8.75 lira… Avrasya'da 38,4 lira… Arası kapanır yakında…

* * *

Görürsünüz köprülerin fiyatları daha da hızlı zamlanacak. Ya da köprü dönüşlerine ayrı gişe açılıp paralı yapılacak. Fiyat farkı kapatılacak ki, rağbet artacak, “yap-işlet-devret”ler para kazanacak. Yoksa külliyen zarar yazacak. Hani devletin kasasından “tek kuruş” çıkmamıştı? Devlet bu parayı kimden aldı? Kimse de demiyor, benim vergilerim nereye gidiyor?

* * *

Sahi bu millet size ne yaptı? Zamlarla insanın ciğerini söküyorsun sonra da çıkıp; “özgürlük Avrasya Tüneli'nden geçer, özgürlük Osmangazi Köprüsü'nden geçer” diyorsun. Bu ülkede ancak parayı verince özgür oluyorsun! Paran yoksa tünelden bile geçemiyorsun. Köle muamelesi görüyorsun.

