-KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR YENİDEN ÜCRETSİZ ANKARA (A.a) - 20.11.2010 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, vatandaşların bayram tatili dönüşünde olumsuzluk yaşamaması için köprüler ve otoyol gişelerinden geçişin bugün saat 22.45'ten pazartesi saat 03.00'e kadar yeniden ücretsiz hale getirildiğini bildirdi. Bakan Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda kişisel araç sayısında büyük bir artışın meydana geldiğini söyledi. Bayram kutlamaları nedeniyle vatandaşların memleketlerine gittiğini dile getiren Yıldırım, dönüşlerde yoğunluk yaşandığını ifade etti. Yıldırım, ''Bayram tatili dönüşü nedeniyle oluşan trafik yoğunluğundan herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için köprü ve otoyol gişelerinden geçişleri, bugün saat 22.45'ten pazartesi saat 03.00'e kadar ücretsiz hale getirdik'' dedi. Arefe gününden itibaren köprü ve otoyolların ücretsiz olduğunu ancak uygulamanın dün gece 24.00 itibarıyla sona erdiğini hatırlatan Yıldırım, karayollarında ciddi bir yoğunluk yaşandığı bilgisinin kendilerine ulaştığını bunun üzerine olası sıkışıklıkların yaşanmaması için köprü ve otoyol gişelerinden ücretsiz geçişi yeniden başlattıklarını kaydetti.