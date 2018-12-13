Köprüden trenin üzerine atlayınca akıma kapılan Birhat, yaşama tutundu

Nabi YAZICI/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)- BALIKESİR\'in Bandırma ilçesinde, köprüden, yük treninin vagonunun üzerine atlaması sonucu yüksek gerilim hattına kapılarak ağır yaralanan Birhat Elitaş’ın (13) sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Anne Asya Nafiye Elitaş, yaşaması mucize olarak görülen oğlunun yaklaşık 50 ameliyat geçireceğini belirterek, kan bağışı için yardım istedi.

Bandırma\'da 28 Kasım günü, köprüden yük treninin üzerine atlayan 2 arkadaştan yüksek gerilim hattında akıma kapılan Birhat Elitaş ağır yaralandı. Vücudunda yanıklar oluşan Elitaş, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin yanık ünitesinde tedaviye alındı. Doktorların yaşaması için çok az şans verdiği Birhat Elitaş, tedavilere cevap vermeye başladı. Babasını 10 yıl önce kaybeden Birhat Elitaş\'ın vücuduna deri parçaları eklenecek, aylarca sürecek tedavi sonrasında da yüksek gerilimin organlara zarar verip vermediği gözlemlenecek.

​Oğlunun yanından ayrılmayan 3 çocuk annesi Asya Nafiye Elitaş, sürekli olarak kana ihtiyaç olduğunu belirterek, 0 RH (+) kan grubu olan vatandaşlardan yardım istedi. Asya Nafiye Elitaş, oğlunun yaşamasının mucize olduğunu, ikinci mucizeyi de doktorlar ve kan verecek insanlar sayesinde yaşamak istediğini belirterek, \"Oğlum arkadaşıyla yük vagonunun üzerine çıkmış ve yüksek gerilime kapılmış. Arkadaşına bir şey olmamış ve korkarak kaçmış. Öldü sanılan oğlum 2 saat düştüğü yerde baygın yattıktan sonra kalkıp 200 metre yürüyerek yardım istemiş. Saatler sonra hastaneye götürüldü ve yaşaması zor denildi ama 15 gündür yaşam mücadelesi veriyor ve konuşmaya, yemek yemeye başladı. Doktorlar gidişattan umutlular ama yanan derilerin temizlenmesi ve deri eklenmesi gerekiyor. Bu da yaklaşık 50 ameliyat demek ve aylarca sürecek tedaviyi gerektiriyor. Her operasyonda kan verilmesi gerekiyor. Bu nedenle 0 RH (+) kana ihtiyacımız var. Bağışçılar Kızılay\'a giderek oğlumun adına kan verebiliyorlar\" dedi.



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