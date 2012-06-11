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Yaşam

Köprüden kaçak geçmek için aracına özel düzenek yaptı!

Gişeden geçerken uzaktan kumanda ile aracın plakasını kapatarak defalarca geçiş yaptı

11 Haziran 2012 21:03

İstanbul’da aracına taktırdığı özel düzenekle köprüden para ödemeden geçen sürücü yakayı ele verdi.

Boğaz köprülerinden geçiş ücreti ödememek için aracına monte ettirdiği düzenekle, OGS gişelerinden kaçak geçen sürücü, trafik ekipleri tarafından yakalandı.
 
Gişeden geçiş sırasında uzaktan kumanda ile aracın plakasını kapatarak kaçak geçiş yapan sürücünün defalarca kaçak geçiş yaptığı tespit edildi.
 
Daha önce ehliyetine el konulan sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak ve dolandırıcılıktan işlem yapılacağı bildirildi.

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