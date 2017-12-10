T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Köprüden kaçak geçişlere sıkı denetim geliyor

"Köprüden önceki son çıkış noktalarından döndürülecekler"

10 Aralık 2017 14:34

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden kaçak geçen kamyon ve otobüs sürücülerine karşı kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti. Arslan, “Valilik ile konuştuk. Buradan kaçak geçenler köprüden önceki son çıkış noktalarından döndürülecekler. Hem ceza yiyecekler hem geri gidecekler” dedi.

Senegal’in başkenti Dakar’da Türk şirketlerinin hayata geçirdiği havalimanının açılışına katılan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

"Gümrükten çıkamayacak"

Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre köprü ve otoyollardan ücret ödemeden geçen yabancı araçlarla ilgili olarak da yeni bir düzenlemeyi hayata geçireceklerini açıklayan Arslan, şöyle konuştu:

“Yabancı araçlarla ilgili sistemi kuruyoruz. Yabancı araç eğer kaçak geçiş yaparsa gümrük kapısından çıkamayacak. Cezasını ödeyip çıkacak. Gümrük girişinde kart alabiliyor araçlar ancak nasıl olsa ben bir daha buradan geçmem deyip basıp gidiyor. Ama kurduğumuz sistemle hangi aracın kaçak geçtiğini göreceğiz. Hedefimiz yeni yıla kalmadan bu işlemi bitirmek.”

ETİKETLER

15 temmuz şehitler köprüsühaberkaçak geçişpara cezasıhaberAhmet Arslandenetim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24