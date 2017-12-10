Köprüden kaçak geçişlere sıkı denetim geliyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden kaçak geçen kamyon ve otobüs sürücülerine karşı kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti. Arslan, “Valilik ile konuştuk. Buradan kaçak geçenler köprüden önceki son çıkış noktalarından döndürülecekler. Hem ceza yiyecekler hem geri gidecekler” dedi.

Senegal’in başkenti Dakar’da Türk şirketlerinin hayata geçirdiği havalimanının açılışına katılan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

"Gümrükten çıkamayacak"

Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre köprü ve otoyollardan ücret ödemeden geçen yabancı araçlarla ilgili olarak da yeni bir düzenlemeyi hayata geçireceklerini açıklayan Arslan, şöyle konuştu:

“Yabancı araçlarla ilgili sistemi kuruyoruz. Yabancı araç eğer kaçak geçiş yaparsa gümrük kapısından çıkamayacak. Cezasını ödeyip çıkacak. Gümrük girişinde kart alabiliyor araçlar ancak nasıl olsa ben bir daha buradan geçmem deyip basıp gidiyor. Ama kurduğumuz sistemle hangi aracın kaçak geçtiğini göreceğiz. Hedefimiz yeni yıla kalmadan bu işlemi bitirmek.”