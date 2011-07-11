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Yaşam

KÖPRÜDEN DÜŞEN ASKER TOPRAĞA VERİLDİ MUŞ (A.A)

11 Temmuz 2011 22:19

-KÖPRÜDEN DÜŞEN ASKER TOPRAĞA VERİLDİ MUŞ (A.A) - 11.07.2011 - Bilecik'te, çarşı iznindeyken çıktığı köprüden düşerek yaşamını yitiren askerin cenazesi, memleketi Muş'ta toprağa verildi. Bilecik'te, Cumhuriyet mahallesindeki Hamsu Deresi köprüsünden, henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 50 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybeden asker Ümit Özdemir'in (20) cenazesi, THY'nin tarifeli uçağıyla Ankara'dan Muş Havaalanı'na getirildi. Daha sonra Hasköy Belediyesine ait ambulansla Hasköy ilçesindeki Ulu Cami'ye getirilen Özdemir'in cenazesi, burada kılınan namazının ardından, ilçeye bağlı Elmabulak köyüne götürülerek ilçe mezarlığında toprağa verildi. Ümit Özdemir'in akrabası Hikmet Karayel, gazetecilere, Özdemir'in ölüm nedeninin araştırıldığını söyledi. Özdemir'in düştüğü anı gösteren kamera kayıtlarının bulunduğunu ileri süren Karayel, düşme anında Özdemir'in yalnız olduğunu, ölümünün kaza mı yoksa intihar mı olduğunu henüz bilmediklerini kaydetti. İlçedeki cenaze törenine, Hasköy İlçe Kaymakamlığına vekalet eden Korkut İlçe Kaymakamı Oğuz Şenlik, Muş Emniyet Müdürü Süleyman İlhan Acaröz ile diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığında vatani görevini yapan Ümit Özdemir, 10 Temmuz tarihinde, hafta sonu iznini geçirmek için birliğinden dışarı çıkmış, henüz belirlenemeyen nedenle Cumhuriyet mahallesindeki Hamsu köprüsünden düşerek hayatını kaybetmişti.

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