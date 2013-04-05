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Yaşam

Köprüden atlayıp sağ kurtuldu hastanede öldü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayan Karayiğit'in denizden çıkarıldıktan sonra kaydedilen görüntüleri onun son görüntüleri oldu...

05 Nisan 2013 16:42

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak sağ kurtulan Burhan Karayiğit kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Dün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayan ve yaralı olarak kurtulan 33 yaşındaki Burhan Karayiğit götürüldüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Kendini Fatih Sultan Mehmet Köprüsü korkuluklarından denize bırakan 33 yaşındaki kamyon şoförü denizden yaralı olarak çıkarılmıştı.

Burhan Karayiğit'in doktorların tüm çabalarına rağmen dün akşam saat 18.05'te hayatını kaybettiği öğrenildi.

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