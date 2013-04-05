Köprüden atlayıp sağ kurtuldu hastanede öldü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak sağ kurtulan Burhan Karayiğit kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Dün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayan ve yaralı olarak kurtulan 33 yaşındaki Burhan Karayiğit götürüldüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Kendini Fatih Sultan Mehmet Köprüsü korkuluklarından denize bırakan 33 yaşındaki kamyon şoförü denizden yaralı olarak çıkarılmıştı.

Burhan Karayiğit'in doktorların tüm çabalarına rağmen dün akşam saat 18.05'te hayatını kaybettiği öğrenildi.