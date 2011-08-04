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Yaşam

Köprüden atlayıp İmralı'ya yüzecek!

Yüzücü Alper Sunaçoğlu Boğaz Köprüsü'nden atlayıp İmralı Adası'na kadar yüzecek...

04 Ağustos 2011 03:00

T24 - Yüzücü Alper Sunaçoğlu Boğaz Köprüsü’nden denize yarasa paraşütüyle atlayıp Kız Kulesi’ne kadar uçacak ardından İmralı Adası’na kadar yüzecek.



Denizde en uzun mesafeyi yüzmek için yola çıkan 37 yaşındaki Alper Sunaçoğlu, ilginç bir rota izleyerek toplam 187 kilometre yüzecek. 42 saat sürecek mesafeyi tamamladığında ise ‘dünyada en uzun mesafeyi yüzün yüzücü’ olacak. Peki Sunaçoğlu nasıl bir yol izleyecek? Sunaçoğlu 28 Ağustos’ta yapacağı rekor denemesinde önce Boğaziçi Köprüsü’ne çıkacak. Buradan aşağıya ‘yarasa paraşüt’ denen özel bir kıyafetle atlayacak. Kız Kulesi’ne kadar süzülerek uçacak ve buradan İmralı Adası’na kadar kulaç sallayacak. Bu işleri yaparken de bir tekne kendisine eşlik edecek. 42 saat sürecek yolculuğu ise iki etaptan oluşacak. Önce 20 saat yüzecek, sonra teknede 2 saat dinelenecek ve tekrar yola çıkacak. Yüzerken tekne ile hiçbir şekilde teması olmayacak. Denizde yemek yiyecek denizde su içecek. 18 bin kalori yakacak Sunaçoğlu, özel bir çalışma yaptığını söyledi: “Normal insan günde 2 bin kalori harcar. Ben ise denizde rotamı tamamladığımda 18 bin kolari harcamış olacağım. Bu yüzden 5 kilo aldım. Yüzme tamamlandığında bu kiloyu de vermiş olacağım. Yol boyunca şişeden su içeceğim. Karnımı ise özel bir karışımla doyuracağım. Karışımın içinde süt, pekmez, bal ve yumurta olacak. Blendırdan geçirilip sıvı hale gelecek. Yoksa denizde beslenme yapamam.” Maliyeti 20 bin lira Sunaçoğlu, organizasyonu için resmi makamlardan izin aldığını söylüyor: “Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, İstanbul Valiliği, Emniyet Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı ve Yüzme Federasyonu’ndan gerekli zinleri aldım. Ancak bir sorunum var. Organizasyonun maliyeti yaklaşık 20 bin TL. Bunun 9 bini yarasa paraşütüne gidecek. Geri kalan ise tekneye verilecek. Ancak benim param yok. Sponsor arıyorum.” Sunhaçoğlu, sponsor bulamadığı takdirde annesinin otomobilini satarak maliyeti çıkarmayı hedefliyor.


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