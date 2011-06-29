Köprüden atladı, balıkçılar kurtardı

T24 - Aracı ile Boğaz Köprüsü'ne gelen ve aracını bırakarak köprü üstündeki korkulukları aşan 34 yaşındaki Ersin Y., kendisini boşluğa bıraktı. Suya düşen Ersin Y, bu sırada denizde bulunan balıkçılar tarafından fark edilerek Beylerbeyi sahiline çıkarıldı.



Ersin Y. olay yerine gelen ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.







Ersin Y'nin aracında da “Onursuz ve şerefsiz her gün öleceğime, onurlu ve şerefimle bir kez ölürüm. Herkesi çok seviyorum, en çok da eşimi...” yazılı bir not bulundu.





Köprülerden atlayıp kurtulan 21. kişi

İntihar amacıyla Boğaziçi Köprüsü'nden atladıktan sonra yaralı kurtarılarak hastaneye kaldırılan Ersin Y, Fatih Sultan Mehmet ve Boğaziçi köprülerinden atlayarak sağ kurtulan 21. kişi oldu.Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alınan Ersin Y'nin, sağlık durumunun iyi olduğu, iç kanama şüphesi nedeniyle gözlem altında tutulduğu bildirildi.Ersin Y'nin özel bir şirkette ön muhasebecilik yaptığı ve bir müddet önce çalıştığı firmanın işlerinin bozulması nedeniyle işten ayrıldığı, bu nedenle 1 yıl önce evlendiği eşi ile aralarında problem yaşadıkları, bu nedenle ailesine ''Boğaz Köprüsü'nden atlayacağım'' dediği öğrenildi.Bu arada, AA muhabirinin derlediği bilgilere göre Ersin Y, Fatih Sultan Mehmet ve Boğaziçi köprülerinden atlayarak sağ kurtulan 21. kişi oldu.1973 yılında faaliyete geçen Boğaziçi Köprüsü'nden 13 Nisan 1984 tarihinde atlayan E.Ç. ile 29 Mart 1989'da Ç.S, 24 Şubat 1990'da İ.B, 24 Kasım 1992'de C.G, 25 Aralık 1994'te Z.K, 14 Mayıs 1996'da A.O, 29 Ağustos 1996'da M.G.U, 10 Mayıs 1997'de F.K, 10 Mayıs 2002'de Ö.H, 9 Temmuz 2002'de İ.K, 29 Aralık 2002'de K.M, 6 Haziran 2004'de T.K, 31 Ocak 2005'de A.A, 29 Temmuz 2006'da A.D, 28 Ocak 2009'da A.T, 30 Haziran 2009'da M.Ş, 3 Ağustos 2010 tarihinde de T.Ö. sağ olarak kurtulmuştu.Aynı köprüden 8 Eylül 2001 tarihinde atlayan 25 yaşlarındaki bir genç de ağır yaralı olarak sudan çıkartılmış, ancak hastaneye kaldırılırken ölmüştü.1988 yılında faaliyete geçen Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden 17 Kasım 1997 tarihinde atlayan F.C. da su üzerinde sağ bulunmuştu.17 Kasım 1998 tarihinde atlayan gıda mühendisi İ.Y. (41), balıkçılar tarafından bulunmuş, ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.