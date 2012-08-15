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Yaşam

Köprüde art arda 3 kaza

Trafik E-5'te Çağlayan'a kadar uzanırken, Avrupa yakasında Dolmabahçe'ye kadar araç yoğunluğu oluştu

15 Ağustos 2012 16:11

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki tadilat çalışmaları nedeniyle Boğaziçi Köprüsü'nü tercih eden sürücüler arka arkaya meydana gelen kazalar nedeniyle saatlerce trafikte kaldı.

İlk kaza sabah 08:30, ikinci kaza 11.15 ve son kaza da 13.00 sularında meydana geldi.

Kazalar hasarlı araçları kaldırma çalışmaları bittikten kısa bir süre sonra yaşandı.

Son kaza köprünün Avrupa-Anadolu yönü geçişinde 13.00 sularında oldu. Saatlerdir arka arkaya kapanan şeritler nedeniyle trafik kuyrukları her iki yakada da kilometrelerce uzadı. 

 

Arabalı vapur yoğunluğu

 

Köprü yolundaki trafik nedeniyle Harem'deki arabalı vapur iskelesine yönelen sürücüler, Anadolu tarafında Selimiye ve Üsküdar'a kadar, Avrupa yakasında da Sarayburnu'na kadar kuyrukların oluşmasına neden oldu.


Ek şeritte zincirleme kaza


Saat 11.15'te Boğaziçi Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş yönünde ek şeritte meydana gelen trafik kazası nedeniyle köprü üzerinde trafik durma noktasına geldi. Kaza nedeniyle köprü trafiği tek şerit üzerinden sağlandı.

Trafik E-5'te Çağlayan'a kadar uzanırken, Avrupa yakasında Dolmabahçe'ye kadar araç yoğunluğu oluştu.

Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

 
Gişelere çarptı


Sabah 08.30 sularında meydana gelen kazada da Bülent Gölpınar yönetimindeki servis midibüsü, Boğaziçi Köprüsü gişelerinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra yan yattı.

Kazada yaralanan 6 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Sürücü Gölpınar ise polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle köprüde 3 şeridin bir süre trafiğe kapanması, Avrupa'dan Anadolu yakasına geçişte trafik yoğunluğu oluşturdu.

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