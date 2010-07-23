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Kültür-Sanat

'Köprüdekiler' prömiyerini Berlin'de yaptı

Yönetmenliğini Aslı Özge'nin yaptığı "Köprüdekiler" filminin prömiyeri Almanya'nın başkenti Berlin'de yapıldı.

23 Temmuz 2010 03:00

T24 - Yönetmenliğini Aslı Özge'nin yaptığı, 30'dan fazla festivale katılan "Köprüdekiler-Men On The Bridge" filminin galası Almanya'da yapılırken, Özge, Türkiye'de filminin ilgi görmesinin kendisi için önemli olduğunu belirtti. Türk filmlerinin dünyanın çeşitli festivallerinde ön plana çıktığını belirten Özge, Nuri Bilge Ceylan ve Fatih Akın'ın Türk sinemasının duyulmasında rol oynadıklarını söyledi.  

Yönetmenliğini Aslı Özge'nin yaptığı "Köprüdekiler" filminin prömiyeri Almanya'nın başkenti Berlin'de yapıldı.

"FS" sinemasındaki filmin ilk gösterimine, Özge'nin yanı sıra çok sayıda Türk ve Alman sinemasever katıldı. Özge, Türk gazetecilere yaptığı açıklamada, filmde, Boğaz Köprüsü üstünde, yollarından çok hayalleri ve umutları kesişen üç kişinin hikayesinin anlatıldığını söyledi. 

Aslı Özge, "Aslında ben, Türkiye'nin belirsiz geleceğinde gençliğin gündelik hayatının nasıl etkilendiğini anlatan bir film yapmak istemiştim. Boğaz Köprüsü'nün üstünde müthiş bir trafik olması ve Türkiye'nin de AB'ye girmesi için kapıda ve trafikte bekliyor olması gözüme ironik göründü" dedi.


Köprüdekiler 30'dan fazla festivale katıldı


İngilizce adı "Men on the Bridge" olan Köprüdekiler filmi, Aslı Özge'nin yönetmenlik yaptığı ilk sinema filmi. Daha önce bir uzun metrajlı film ve bir belgesel çektiğini belirten Özge, Köprüdekiler filminin İstanbul, Ankara ve Adana'da en iyi film ödülünü aldığını, 30'dan fazla film festivalinde gösterildiğini söyledi. 

Filmin İngiltere, Almanya, Hollanda gibi birçok Avrupa ülkesinde  vizyona gireceğini ifade eden Özge, "İlgiden çok memnunum. Festivallerde de büyük ilgi gördü. Ancak benim için önemli olan Türkiye'de ilgi görmesi idi. İstanbul'u içeriden bir gözden anlatıyorum. İstanbul'un gerçeği. Oradaki tepkinin çok olumlu olması beni çok heyecanlandırdı" dedi. 


'Akın ve Ceylan, Türk sinemasının tanınmasında rol oynadı'


İstanbul'da film eğitimi alan ve 10 yıldan bu yana Berlin'de yaşayan Özge, şimdi de hikayesi Berlin ve İstanbul'da geçen bir film hazırlığı içinde bulunduğunu, gelecek yıl bahar ayında çekime başlamayı planladığını ifade etti. "Hedefim iyi film yapmak" diyen Özge, Türkiye'de film sektöründe özellikle gençlerde iyi bir potansiyel bulunduğuna dikkati çekerek, Türk filmlerinin dünyanın çeşitli film festivallerinde aldıkları ödüllerle ön plana çıktığını kaydetti. Özge, Türk yönetmenler Nuri Bilge Ceylan ve Fatih Akın'ın kaliteli filmlerinin, Türk sinemasının tanınmasında ve ilginin Türkiye'ye çevrilmesinde rol oynadığını da söyledi.


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