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Köprüdeki intihar girişimi trafiği durma noktasına getirdi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan bir kişi, yaklaşık 3 saat süren ikna çabalarının ardından intihardan vazgeçirildi

16 Aralık 2017 04:59

15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde intihar girişiminde bulunan bir kişi, yaklaşık 3 saat süren ikna çabalarının ardından intihardan vazgeçirildi. İkna çalışmaları sırasında Avrupa-Anadolu istikametinde trafik durma noktasına geldi. 
 
Ertan KILIÇ - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
Olay, dün akşam saat 22:30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde, Avrupa-Anadolu istikametinde yaşandı. Bir kişinin, köprünün korkuluklarına çıktığı yönünde yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. İsmi öğrenilemeyen vatandaşı intihardan vazgeçirmek için olay yerine İstanbul Emniyeti\'ne bağlı bir müzakereci geldi. Yaklaşık 3 saat süren ikna çalışmaları sonucunda köprünün korkuluklarına çıkan kişi intihardan vazgeçirildi. 
 
İFADESİ ALINMAK ÜZERE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE GÖTÜRÜLDÜ
İntihar girişimi sırasında trafik de olumsuz etkilendi. Yaklaşık 3 saat süren ikna çalışmaları sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde trafik yoğunluğu yaşandı. İntihardan vazgeçirilen vatandaş, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülürken, trafik daha sonra normal akışına döndü. 

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