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Spor

Köprüdeki Galatasay bayrağını denize attılar!

Bu sezonun şampiyonu Galatasaray'In bayrağının yaklaşık 10 gün köprülerde kalması bekleniyordu

02 Haziran 2015 16:39

Süper Lig şampi,yonu Galatasaray'ın Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asılan bayrağın iplerini, kimliği belirsiz kişiler keserek denize attı.  

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan takımın, Boğaz'ın iki yakasını bağlayan Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerine asılması artık gelenek haline geldi. Bu sezon şampiyonluğa ulaşan Galatasaray 'ın bayrağı da 30 Mayıs Cumartesi günü her iki köprüye asılmıştı.

Sarı-kırmızılı bayrakların yaklaşık 10 gün köprülerde kalması bekleniyordu. 

Olay sonrası Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bayraksız halinin fotoğrafını sosyal medyada paylaşıldı.

 

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