Köprüde yürürken 4 metre yüksekten düştü

SUNGURLU(Çorum), (DHA)- ÇORUM\'un Sungurlu İlçesi\'nde köprüde yürürken dengesini yitirince 4 metre yükseklikten düşen 86 yaşındaki Cemal Kurnaz, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Çorum\'un Sungurlu İlçesi\'nde bulunan Mostar Köprüsü\'nde meydana geldi. Antalya\'dan tatil için gelen Cemal Kurnaz, üzerinde yürüdüğü Mostar Köprüsü\'nden dengesini yitirince toprak zemine düştü. Kurnaz\'ın düştüğünü gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kurnaz, ambulansla Sungurlu İlçe Devlet Hastanesi\'ne kaldırldı. Kurnaz\'ın hastanedeki tedavisi devam ederken sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

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