Köprüde trafik yok ama gişeler nedne tıkandı?

T24 - Bayram tatili nedeniyle otoyollar ve boğaz köprülerinden geçiş bugün saat 00.00'dan itibaren ücretsiz oldu. Gece yarısından önce Boğaziçi Köprüsü gişelerine gelen sürücülerin yol kenarında saatin dolmasını beklemesi uzun araç kuyruklarına neden oldu.



Bayram tatili nedeniyle otoyollar ve boğaz köprülerinden geçiş bugün saat 00.00'dan itibaren ücretsiz oldu. Bayram tatili için yola çıkan bazı vatandaşlar köprü ve otoyol gişelerinden geçmek için gece yarısını bekledi. Gece yarısından önce Boğaziçi Köprüsü gişelerine gelen sürücülerin yol kenarında saatin dolmasını beklemesi uzun araç kuyruklarına neden oldu.



"Beklemeye değer"

Yaklaşık bir saat beklediğini söyleyen bir sürücü, "KGS yok. Yeniden doldurmak için 50 lira vermem lazım. 15 dakikam kaldı. Beklemeye değer. Sonra ücretsiz geçeceğiz. " dedi. Yol kenarında bekleyen sürücülerin, saat 00.00'da karayolları ekiplerinin, hazırlıklarını tamamlamalarının ardından ücretsiz geçişten yararlanmak için gişelere yönelmesiye köprü gişelerinde yoğunluk oluştu. Uygulamadan haberi olamayan sürücüler yine kartlarını okutarak gişelerden geçmeye çalışınca ilginç görüntüler oldu. Karayolları ekipleri sürücüleri bedava geçiş konusunda uyardı.

Ekipler, sorun yaşanmaması için KGS kart okuma sistemlerini "Bayram Süresince Geçişler Ücretsiz" yazılı afişlerle kapattı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada: "Kurban Bayramı tatili nedeniyle 15 Kasım 2010 Pazartesi günü saat: 00:00'dan başlayarak 19 Kasım 2010 Cuma günü saat: 24:00'e kadar Bayram süresince otoyolları ve boğaz köprüleri ücretsiz olacaktır." denildi.



