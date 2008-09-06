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Yaşam

Köprüde öldü, cesedi Üsküdar'a düştü

Boğaziçi Köprüsü'nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Cesetlerden biri, 100 metre aşağıdaki yola düştü.

06 Eylül 2008 03:00

Boğaziçi Köprüsü üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden şahıslardan birinin cesedi, köprüden 100 metre aşağıya düştü.

Edinilen bilgiye göre olay saat 02.00 sıralarında Boğaziçi Köprüsü Anadolu Yakası girişinde meydana geldi. Gişeleri geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden Sarp Sezen'in kullandığı 34 AS 6725 plakalı Audi A3 marka lüks otomobil, yolun karşı şeridine geçti.

Audi ve Lada çarpıştı

St. Michael öğrencisi olduğu ve Avrupa Yakası'na gitmekte olduğu öğrenilen Sarp Sezen (18), bu sırada karşı yönden gelen ve mesai bitimi evlerine dönen 2 taksi şoförünün içinde bulunduğu 34 FD 3043 plakalı Lada marka araçla kafa kafaya çarpıştı.

Sezen, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, çarpmanın etsiyle savrulan diğer otomobildeki taksi sürücüleri Kamil Karadağ (42) ile Ekrem Kızıltaş (51) hayatını kaybetti. Emniyet kemerinin takılı olmaması sebebiyle araçtan fırlayan Ekrem Kızıltaş'ın cesedi 100 metre aşağıdaki Üsküdar-Beylerbeyi bağlantı yoluna düştü. Kazayı duyarak olay yerine gelen Karadağ ve Kızıltaş'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ölen taksi sürücülerinin yakınlarını sakinleştirmekte güçlük çekti.

'Yapacak birşey kalmamıştı'

Kazayı görerek duran Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Övgü Büke, yaralılara ilk müdahaleyi yapmak istediğini belirterek "Kaza saniyeler içinde gerçekleşti. Tıp öğrencisiyim. İlk müdahalede bulunmak için yaralılara baktım ancak ikisinin de nabzı atmıyordu artık. Yapacak bir şey kalmamıştı" dedi.

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