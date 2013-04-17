Köprüde intihar ve evlenme teklifi

Boğaziçi Köprüsü’nde genç bir kadın intihar etti. Aynı dakikalarda köprüde lazerle evlenme teklifi yapıldı.



Avrupa Yakası’ndan Anadolu Yakası’na geçtiği sırada Boğaziçi Köprüsü üzerinde otomobilini durduran Ece Yılmaz, korkuluklar tırmanarak bir anda kendini aşağı bıraktı.

Boğaz sularında kaybolan genç kadını arama çalışmalarına devam ediliyor.

Ece Yılmaz'ın intihar nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, aynı saatlerde Boğaziçi Köprüsü'nde ilginç bir olay yaşandı.

Bir yattan Boğaz Köprüsü’ne lazerle "Benimle evlenir misin?” yazısı yansıtıldı.

Türkçe ve Kürtçe cümlelerle yapılan teklife yine aynı yöntemle "evet" yanıtı geldi.