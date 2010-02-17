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Yaşam

Köprüde intihar!

İstanbul'da uzun süredir psikolojik tedavi gören Murat Işık (40), Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'den atlayarak intihar etti.

17 Şubat 2010 02:00

T24 - İstanbul'da uzun süredir psikolojik tedavi gören Murat Işık (40), Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'den atlayarak intihar etti.

Sultançiftliği'ndeki evinden bugün öğle saatlerinde ayrılan evli bir çocuk babası Murat Işık, taksiye binerek Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne geldi. Köprü üzerinde taksiyi durdurarak aşağıya inen Murat Işık, saat 13.00 sıralarında korkuluklara çıktı. Köprü güvenlik kameralarından Murat Işık'ın korkuluklara çıktığını gören Trafik ve Koruma Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler, korkuluklardan aşağıya sarkan Murat Işık'ı ikna edebilmek için yaklaşık 30 dakika uğraştı.


Köprüde intihar

Murat Işık, ikna çabaları sırasında cep telefonuyla konuşurken görüldü. Ancak Murat Işık, polisin ikna çabalarına aldırmayarak kendini boşluğa bıraktı. İstanbul Boğazı'nın sularına gömülen Murat Işık'ın cansız bedeni İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Rumeli Hisarı açıklarında bulundu. Kıyıya çıkarılan Murat Işık'ın cesedi, savcının talimatıyla, 112 Acil Servis'in ambulansıyla İstinye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.


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