'Köprüde Buluşmalar' ödülleri, sahiplerini buldu

36. İstanbul Film Festivali kapsamında İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)’nın destekleriyle bu yıl 12. kez düzenlenen Köprüde Buluşmalar 7-11 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi. Köprüde Buluşmalar atölyelerinin ardından ödül ve fon desteği alan proje ve filmler Fransız Kültür Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyonla duyuruldu.

Türkiye’den 9 kurmaca, 1 belgesel uzun metraj ve komşu ülkelerden 4 kurmaca uzun metraj film projesiyle post-prodüksiyonuna devam eden Türkiye’den 4 ve komşu ülkelerden 2 uzun metraj filmin sunumları atölyelerde yapıldı. Köprüde Buluşmalar atölyelerine seçilen proje ekipleri, sinemacılarla buluşmak amacıyla gelen 72 uluslararası sinema profesyoneliyle yaklaşık 200 toplantı yaptı.

Film Geliştirme Atölyesi’nde yapılan sunumların ardından Maria Drandaki (Homemade Films), Matthieu Darras (Torino Film Lab), Rémi Burah (Arte France), Riina Sildos(Amrion), Zsuzsi Bankuti’den (The Match Factory) oluşan uluslararası jüri atölyede ödül alan projeleri belirledi.

Köprüde Buluşmalar Ödül resepsiyonu İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan, Köprüde Buluşmalar Yöneticisi Gülin Üstün’ün ve İstanbul Kalkınma Ajansı Uzmanı Yasemen Özlem Mailoğlu’nun konuşmalarıyla başladı.

Ödüller ve kazananları şöyle:

Kar ve Ayı’nın yönetmeni Selcen Ergun ve yapımcısı Zeki Peynirci 30.000 TL değerindeki Köprüde Buluşmalar Destek Ödülü’nü Köprüde Buluşmalar Yöneticisi Gülin Üstün’den aldı.

Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesi kapsamında hem Türkiye’den hem de komşu ülkelerden projeleri kapsayan 8000 Avro CNC Ödülü; The Translator projesinin yönetmeni Rana Kazkaz’a ve yapımcısı Nicolas Leprêtre’e Türkiye Fransız Kültür Merkezi Yöneticisi Eric Soulier tarafından verildi.

Melodika Ses Ödülü, Uzaydan; Gelen Prens: Zeki Müren projesinin yönetmeni Beyza Boyacıoğlu’na ve yapımcısı Selin Murat’a Melodika Genel Müdürü Didem Oğuz tarafından verildi.

18+ projesinin yönetmeni Ceylan Özgün Özçelik ve yapımcısı Armağan Lale GeniusPark Görsel Efekt Ödülü’nü Sema Şahin’den aldı.

Şeytan Tırnağı adlı projenin yönetmeni Ali Özgür Baltaoğlu’na ve yapımcısı Çağdaş Öztürk’e, 4 aşamalı Akdeniz Film Enstitüsü (MFI) Senaryo Atölyesi Ödülü verildi.

Bu yıl ilk kez verilecek Transilvania Pitch Stop Ödülü yapımcı Konstantinos Kontovrakis tarafından Kar ve Ayı projesinin yapımcısı Zeki Peynirci ve yönetmeni Selcen Ergun’a verildi.

Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesi Jüri Özel Ödülü ise Bir Nefes Daha projesinin yönetmeni Nisan Dağ ve yapımcıları Müge Özen, Jessica Caldwell ve Yağmur Ünal’a takdim edildi.

Filmin online (reconforming) ve color grading işlemlerini kapsayan komşu ülkelerden projelere yönelik Digiflame Ödülü bu yıl ilk kez verildi. Digiflame Ödülü’nü Yaşar projesinin yönetmeni Elvin Adıgozel ve yapımcısı Teymur Hajıyev aldı.

Work in Progress ödülleri

Work in Progress’e katılan filmlerin kaba kurgularını izlemesinin ardından Hédi Zardi (Luxbox), Konstantina Stavrianou (Graal) ve Lorenzo Esposito (Locarno Film Festival)’den oluşan uluslararası jüri ödül alacak filmleri belirledi.

Work in Progress sonunda ulsulararası jüri tarafından belirlenen filmlere, dağıtım garantisi imkanı sağlayan Başka Sinema Ödülü, bu yıl ilk defa verilen renk düzenleme ve online kurgu işlemlerini kapsayan Color Up Post-prodüksiyon Ödülü, Daire Creative Görsel Tasarım Ödülü ve Paz Dijital İletişim Ödülü sahiplerini buldu.

Filmin renk düzenleme ve online kurgu işlemlerini kapsayan Color Up Ödülü ve Daire Creative Görsel Tasarım Ödülü Meteorlar filminin yönetmeni ve yapımcısı Gürcan Keltek’e Color Up’ın kurucusu Cenk Erol ve Daire Creative’in eş kurucusu Arda Aktaş tarafından takdim edildi.

Kazanan filme dağıtım garantisi, dağıtımcı payı almadan gösterim imkanı ve dağıtım sırasında tanıtım desteği veren Başka Sinema Ödülü’nü ve Paz Dijital İletişim Ödülü’nü Cano filminin yönetmeni Mehmet Salih Demir ve yapımcısı Çekdar Erkıran Başka Sinema Direktörü Azize Tan’dan ve Paz Film Ajansı Kurucusu İmre Tezel aldı.

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