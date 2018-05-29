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Köprüde Azerbaycan renkleri

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA)-AZERBAYCAN'da 28 Mayıs 1918'de ilan edilen Cumhuriyetin 100

29 Mayıs 2018 00:49

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA)-AZERBAYCAN\'da 28 Mayıs 1918\'de ilan edilen Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kutlanıyor. 100. Yıl kutlamaları kapsamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Azerbaycan bayrağının renkleri ile ışıklandırıldı.
Azerbaycan\'ın 100. Yılını kutlaması dolayısıyla İstanbul\'da da kutlamalar gerçekleştirildi. Kutlamalar kapsamında saat 21.00\'dan itibaren Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nde Azerbaycan bayrağının renkleri olan Yeşil, Kırmızı ve Mavi renk ile ışıklandırıldı. Işıklandırmayla köprüde görsel şölen oluştu.
(FOTOĞRAF)

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