Köprü yolları bayram günü bile tıkalı

Bayram günü İstanbul genelinde tarafik yoğunluğu yüzde 25 ile 30'lar seviyesinde seyrederken, özellikle köprülere giden yollarda yoğunluk gözleniyor. Hem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hem de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bağlanan yollar sabah saatlerinden beri tıkalı. Tıkanıklık Avrupa'dan Asya'ya geçişte yaşanıyor.

Asya'dan geçişlerde ise herhangi bir sorun görünmüyor. Trafik akışı zaman zaman 5 kilometreye kadar düşmüş durumda. Fatih Sultan mehmet Köprüsü için trafik yoğunluğu Gaziosmanpaşa, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için de Mecidiyeköy'den itibaren başlıyor.