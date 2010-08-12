Köprü yıkımına engel oldular

T24 - Şişli'de TEM Otoyolu'nun geçtiği Huzur Mahallesi'ni karşı yöndeki Seyrantepe'ye bağlayan köprünün karayolları ekipleri tarafından yıkılmasına mahalle sakinleri engel oldu





Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu üzerinde bulunan ve Huzur Mahallesi'ni Seyrantepe'ye bağlayan köprü, Galatasaray Spor Kulübü'nün Seyrantepe'de yapımı devam eden Türk Telekom Arena Stadı'nın çevre düzenlemesi kapsamında gece yarısından sonra karayolları ekipleri tarafından yıkılmak istendi.





Yıkımdan haberdar olan mahalle sakinleri ise köprüye çıkarak çalışma yapan personelden işi durdurmalarını talep etti. Ekip yetkililerinin yıkımı sürdürmek zorunda olduklarını bildirmeleri üzerine grup, araçları taşlayarak yıkıma engel olmaya çalıştı. Karayolları çalışanlarının haber vermesi üzerine Kağıthane ve Şişli ilçelerine bağlı polis ekipleri, olay yerine gelerek mahalleliyi sakinleştirdi.





Tepki üzerine çalışmalarını yarıda bırakan karayolları ekipleri, yıkım alanından ayrıldı. Şişli ve Kağıthane ilçe sınırlarında kalan ve TEM Otoyolu'nun inşa edilmesi sonrası iki bölüme ayrılan Huzur Mahallesi sakinleri, stadın çevre düzenlemesi öncesi kendilerine üst geçit yapılacağı sözü verildiğini ve karşı tarafa geçişi sağlayacak üst geçit inşa edilmeden köprünün yıkılmasını engel olmaya devam edeceklerini söylediler.





