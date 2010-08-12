Köprü yıkımına engel oldular

T24- Şişli'de TEM
Otoyolu'nun geçtiği Huzur Mahallesi'ni karşı yöndeki Seyrantepe'ye
bağlayan köprünün karayolları ekipleri tarafından yıkılmasına mahalle
sakinleri engel oldu
Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu üzerinde bulunan
ve Huzur Mahallesi'ni Seyrantepe'ye bağlayan köprü, Galatasaray Spor
Kulübü'nün Seyrantepe'de yapımı devam eden Türk Telekom Arena Stadı'nın
çevre düzenlemesi kapsamında gece yarısından sonra karayolları ekipleri
tarafından yıkılmak istendi.
Yıkımdan haberdar olan mahalle sakinleri ise köprüye çıkarak çalışma
yapan personelden işi durdurmalarını talep etti. Ekip yetkililerinin
yıkımı sürdürmek zorunda olduklarını bildirmeleri üzerine grup, araçları
taşlayarak yıkıma engel olmaya çalıştı.
Karayolları çalışanlarının haber vermesi üzerine Kağıthane ve Şişli
ilçelerine bağlı polis ekipleri, olay yerine gelerek mahalleliyi
sakinleştirdi.
Tepki üzerine çalışmalarını yarıda bırakan karayolları
ekipleri, yıkım alanından ayrıldı.
Şişli ve Kağıthane ilçe sınırlarında kalan ve TEM Otoyolu'nun inşa
edilmesi sonrası iki bölüme ayrılan Huzur Mahallesi sakinleri, stadın
çevre düzenlemesi öncesi kendilerine üst geçit yapılacağı sözü
verildiğini ve karşı tarafa geçişi sağlayacak üst geçit inşa edilmeden
köprünün yıkılmasını engel olmaya devam edeceklerini söylediler.