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Yaşam

KÖPRÜ VE VİYADÜKLERDE GÜÇLENDİRME   İSTANBUL (A.A)

22 Nisan 2011 11:41

-KÖPRÜ VE VİYADÜKLERDE GÜÇLENDİRME    İSTANBUL (A.A) - 22.04.2011 - O-4 Otoyolu Anadolu Otoyolu Kavşağı ile Şekerpınar Kavşağı arasındaki köprü ve viyadüklerde depreme karşı güçlendirme çalışması yapılacak.  Karayolları 17. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, otoyollar ve otoyolu bağlantı yollarındaki köprü, viyadük ile tünellerin onarımı ve depreme karşı güçlendirilmesi kapsamında 0-4 Otoyolu Anadolu Otoyolu Kavşağı ile Şekerpınar Kavşağı arasındaki köprü ve viyadüklerde çalışma yapılacağı belirtildi.  Bugün başlayacak çalışmanın 5 Haziran Pazar günü tamamlanacağı kaydedilen açıklamada, çalışmanın trafiğin uygun olduğu saatlerde İstanbul-Ankara veya Ankara-İstanbul yönlerindeki birer şerit kapatılarak gerçekleştirileceği bildirildi. Diğer saatlerde trafiğin normal seyrinde devam edeceği belirtilerek, çalışmalar sırasında standart üstü geçici trafik işaretlemeleri yapılacağı kaydedildi.

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