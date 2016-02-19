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Ekonomi

Köprü ve otoyollarda kaçak geçişi önleyecek yeni uygulama

Yılda ortalama 1 milyon yabancı plakalı aracın köprü ve otoyollardan kaçak geçiş yaptığı öğrenildi

19 Şubat 2016 15:53

Yabancı araçların Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) parası ödemeden köprü ve otoyollardan yaptıkları kaçak geçişleri önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar hızlandırıldı. Yabancı araçlara sınır kapılarına girişte verilecek geçici HGS kartına belli tutarda para yüklenecek ya da plaka takibi ile ücretler gümrükten çıkışta tahsil edilecek.

Habertürk'ün haberine göre, gündemdeki seçeneklere göre, yabancı araçlara geçici HGS kartı takılacak. Sınır kapılarına girişte verilecek HGS kartına belli tutarda para yüklenecek. Çıkışta kullanılmayan bakiye iade edilecek. Bir başka seçenek ise kameralardan plaka takibi. Bu yöntemde de HGS kameraları ile saptanan plakalar, Ulaştırma Bakanlığı tarafından anında gümrüklere iletilecek. Gümrükten çıkış sırasında ücretler topluca tahsil edilecek.

Yılda ortalama 1 milyon yabancı plakalı aracın köprü ve otoyollardan ücretsiz geçiş yaptığı belirtiliyor. Yabancı araçların köprü ve otoyollardan ücretsiz geçişi konusunda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci mutabakata vardı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın geçiş ücretleri ile idari para cezalarını elektronik ortamda gümrük kapılarına ulaştırmasını ve her iki bakanlığın sistemlerinin entegre edilmesini istedi.

 

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