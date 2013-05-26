OGS'den mi, HGS'den mi geçtiğinize dikkat edin!

Köprü ve otoyollarda bu yıl başlatılan Hızlı Geçiş Sistemi’nde (HGS) Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) üyesi olup HGS’den, HGS üyesi olup OGS’den yapılan geçişler hazirandan itibaren cezalı geçiş sayılacak.

Bu şekilde yapılan geçişlerde sistemin otomatik olarak var olan OGS hesabından geçiş ücreti aldığını, ceza yazılmadığını belirten yetkililer, hazirandan sonra uygulamanın değişeceğini belirtti.

Yani hazirandan sonra yapılan hatalı geçişlerde HGS hesabına normal geçiş ücretinin 11 katı kadar ceza yazılacak. Konu ile ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada yer alan ifade şu şekilde: “Sürücü, İdare tarafından kurulmuş sistemlerde kendisinin kullandığı sisteme ait giriş ve çıkışta bulunan şeritleri, kurallara uygun kullanmak zorundadır. Bu şeritlerin dışındaki çıkış şeritlerinden geçiş yapılması halinde cezalı geçiş ücreti tahakkuk ettirilir.”

Sistemde dile getirilen şikâyetlerden biri de kullanılamaz hale gelen HGS kartlarıyla ilgili. Sürücülerin şikâyetlerinin başında yırtılma ya da ıslanma gibi çeşitli nedenlerle işlevini kaybeden HGS etiketinin içinde bakiyesi olsa bile alacağı yeni etikete en az 30 TL yüklenme mecburiyeti geliyor. Eskiyen HGS etiketleri 5 TL kart tipi etiketler ise 15 TL karşılığında yenileniyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan PTT Genel Müdürü Osman Tural ise yenilenen etiketlere eski bakiyenin aktarıldığını yeniden bir ücret yatırılması gerekmediğini söyledi. Eskisinin yerine yeni bir kart alana kadar yapılan geçişlerin mevcut bakiyeden otomatik olarak düştüğünü belirten Tural, “Dolayısıyla bakiye 30 TL’nin altına düşüyor. Sürücülerden istenen ise mevcut bakiyenin alt limite tamamlanmasıdır” bilgisini verdi. HGS hesabı en uzak mesafe tutarı olan 30 TL’nin altına düşünce etiket iptal oluyor. Bu yüzden karttaki bakiyenin bu tutarın altına düşmemesi gerekiyor.