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KÖPRÜ VE OTOYOLDA ÜCRETSİZ GEÇİŞLER İSTANBUL (A.A)

08 Eylül 2010 12:55

-KÖPRÜ VE OTOYOLDA ÜCRETSİZ GEÇİŞLER  İSTANBUL (A.A) - 08.09.2010 - Otoyol ve köprülerden Ramazan Bayramı boyunca sürecek ücretsiz geçişler gece yarısından itibarıyla başladı.  Bakanlar Kurulunun Resmi Gazete'de yayımlanan, ''Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 8 Eylül saat 00.00'dan başlayarak 12 Eylül saat 00.00'a kadar otoyollar ve boğaz köprülerinden geçişlerden ücretsiz yararlanılacaktır'' kararı, gece yarısından itibaren uygulamaya konuldu.  Bayram tatili boyunca sürecek ücretsiz geçişler, bayram trafiğini rahatlatmayı amaçlıyor.

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