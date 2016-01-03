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Yaşam

Köprü ve otoyol geçişlerine yüzde 16 zam

Köprü ve otoyol geçişlerine en son 2012 yılında zam yapılmıştı

03 Ocak 2016 10:07

Köprü ve otoyol geçişlerine zam geldi. Yeni tarife bu gece yarısından itibaren uygulanmaya başladı.

Boğaz köprülerinden otomobil, motosiklet, aks aralığı 3.20 metreden küçük kamyonet ve minibüsler için geçiş ücretine 50 kuruş zam yapılarak 4 lira 25 kuruştan 4 lira 75 kuruşa yükseltildi. Aks aralığı 3.20 metreden büyük her türlü iki akslı araçların geçiş ücreti de yine 50 kuruş artışla 6 lira oldu. köprü ve otoyol geçişlerine en son 2012 yılında zam yapılmıştı.

2 Ocak Cumartesi gününü 3 Ocak Pazar’a bağlayan gece saat 00:00’dan itibaren gişelerden geçiş yapanlar zamlı tarife ile işlem gördü.

 

Eski köprü geçiş ücretleri

 

Otomobil, motosiklet, kamyon, kamyonet ve minübüs 4.25 TL

Küçük otobüs, büyük otobüs, kamyon 5.50 TL

Otobüs ve treyler 10.25 TL
HGS geçişlerinde yüzde 20 indirim uygulanıyor.

 

Yeni köprü geçiş ücretleri

 

Otomobil, motosiklet, kamyon, kamyonet ve minübüs 4.75 TL

Küçük otobüs, büyük otobüs, kamyon 6.00 TL

Otobüs ve treyler 15.00 TL

HGS geçişlerinde yüzde 20 indirim uygulanıyor.

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