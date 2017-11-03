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Köprü üzerinde intihar etti

NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR’in Avanos ilçesinde, işsiz 21 yaşındaki Recep Maltepe, çevre yolu üzerindeki köprüde av tüfeğiyle yaşamına son verdi

03 Kasım 2017 15:34

NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR’in Avanos ilçesinde, işsiz 21 yaşındaki Recep Maltepe, çevre yolu üzerindeki köprüde av tüfeğiyle yaşamına son verdi.
Olay bu sabah saat 07.00 sıralarında, Avanos çevre yolunda, Kızılırmak üzerindeki köprüde meydana geldi. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve 112 görevlileri, kendini av tüfeğiyle vuran Recep Maltepe\'nin cesediyle karşılaştı. Recep Maltepe’nin cesedi Devlet Hastanesi morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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