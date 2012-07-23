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Yaşam

Köprü trafiğinde korkutan araç yangını

Fatih Sultan Mehmet köprüsü yönünde Maslak sapağında bir araç alev alev yandı

23 Temmuz 2012 23:19

Mesai saati çıkışında TEM Otoyolunu kullanıp Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçmek isteyen İstanbullular trafikle birlikte dumanlarla karşılaştı.

Fatih Sultan Mehmet köprüsü yönünde Maslak sapağında bir araç alev alev yandı. Polis köprü yönüne giden araçları Maslak sapağına çevirdi. Araçlar yangın yüzünden köprü yoluna daha ilerden girmek zorunda kaldı.
 
Dumanların nedeni kısa süre sonra ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet köprüsü yönünde Maslak sapağında Onur İbrahim Üler (24) yönetimindeki 34 BR 9142 plakalı araç seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Üler aracı sağa çekerek, çıkan yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Üler aracı saran alevleri söndürmeyi başaramazken, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.
 
Polis köprü yönüne giden araçları Maslak sapağına çevirdi. Araçlar yangın yüzünden köprü yoluna daha ilerden girmek zorunda kaldı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Çatalca'dan geldiğini söyleyen Üler, "Vatandaşlar da yardım etti ama yine de yangını söndüremedik" dedi.

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