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KÖPRÜ ÖĞRENCİLER GEÇTİKTEN SONRA ÇÖKTÜ

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesine bağlı Üstüntaş Mahallesi'nde dere yatağının üzerine yapılan beton köprü, yağışla birlikte yıkıldı

27 Aralık 2018 18:22

ŞANLIURFA\'nın Siverek ilçesine bağlı Üstüntaş Mahallesi\'nde dere yatağının üzerine yapılan beton köprü, yağışla birlikte yıkıldı. Köprünün, okuldan çıkan öğrencilerin geçişinden hemen sonra meydana geldiği belirtildi.
?Şanlıurfa\'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı mahalleleri su bastı. Üstüntaş Mahallesi\'nde vatandaşların, çocuklarının okula rahat gidip gelebilmeleri için kendi imkanlarıyla yaptığı betonarme köprü, yağmur nedeniyle derenin artan debisine dayanamayarak çöktü. Köprünün, okuldan çıkan öğrencilerin geçiş yaptıktan hemen sonra yıkıldığı belirtildi.
Öğrencileri köprü yıkılmadan geçişi ve köprünün yıkıldıktan sonraki hali, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntü Dökümü
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- Öğrencilerin köprüden geçmesi
- Köprüde artan su
- Öğrencileri karşıya geçiren öğretmenler
- Köprünün yıkılmış hali
Hber: Eyyüp BURUN-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 436
 

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