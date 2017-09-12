Köprü korkuluklarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR\'de Porsuk Çayı üzerindeki köprünün demir korkuluklarına çarpan otomobilin sürücüsü 38 yaşındaki Mithat Şahin öldü. Ekipler, otomobilden başka bir kişinin dışarı fırlammış olabileceğini göz önüne alarak çalılıklarda ve suda arama yaptı ancak kimse bulunamadı.

Kaza saat 23.30 sıralarında Sümer Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı Gaga Restoran karşısında meydana geldi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)Meşelik Kampüsü istikametinden Sazova Mahallesi yönüne gitmekte olan Mithat Şahin yönetimindeki 26 B 1320 plakalı otomobil virajı alamayarak Porsuk Çayı köprüsünün demir korkuluklarına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mithat Şahin olay yerinde öldü. Şahin\'in araçta sıkışan cesedini Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile AFAD ekipleri çıkardı.

Ekipler, araçtan başka kişi ya da kişilerin dışarı fırlamış ihtimaline karşı çalılıkların arasında ve Porsuk Çayı kıyısında arama yaptı. AFAD ekipleri de botla Porsuk Çayı\'nda kısa süreli arama yaptı ancak herhangi bir kimseye rastlanılmadı.

Kent için yolcu taşıyan kendisine ait bir minibüste şoförlük yaptığı belirtilen Mithat Şahin\'in cenazesi otopsi için yakındaki ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü, otomobil ise çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Semt sakinleri, kazanın olduğu yerde keskin viraj olması nedeniyle sık sık yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarının meydana geldiğini belirtti.



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