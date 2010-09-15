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Yaşam

Köprü çöktü araba askıda kaldı

Rize ile Güneysu ilçesi arasındaki eski ve yeni yolu birbirine bağlayan köprünün bir bölümü, etkili olan sağanak nedeniyle çöktü.

15 Eylül 2010 03:00

T24 - Rize'de kent merkezi ile Güneysu ilçesi arasındaki eski ve yeni yolu birbirine bağlayan Zincirli Köprü'nün bir bölümü, akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle çöktü. Köprüden geçen bir otomobil suya düştü.


Sürücü, köprünün çöken bölümü üzerinde kalan ve kısmen suya gömülen otomobilden yara almadan kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı.


Yaşananları görmek için köprü girişine gelen 3 kişi ise bu sırada köprünün söz konusu bölümünün de çökmesiyle suyu düştü. Yayalar, vatandaşların yardımıyla yaralı halde sudan çıkarıldı.


Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde başlayan sağanak, Rize'nin Güneysu ve Çayeli ilçelerinde etkili oldu. Yağış sonucu Güneysu deresi taştı.


Kent merkezi ile Güneysu ilçesi arasındaki eski ve yeni yolu birbirine bağlayan Zincirli Köyü mevkisindeki Zincirli Köprü'nün bir bölümü, derenin ayaklarını aşındırması sonucu Barış Hut yönetimindeki 34 UM 3952 plakalı otomobilin geçtiği sırada çöktü.


Olayı görmek için yaya olarak köprü girişine gelen Muhammet Köse, Ahmet Köse ve Murat Yılmaz köprünün bu bölümünün de çökmesiyle suyu düştü. Sürücü Hut, köprünün çöken bölümü üzerinde kalan ve kısmen suya gömülen otomobilden yara almadan kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı.


Muhammet Köse, Ahmet Köse ve MuratYılmaz ise sudan vatandaşların yardımıyla yaralı halde çıkarıldı.


Rize Eğitim ve Araştırmasına kaldırılan yaralılardan Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Elmacık kemiğinde kırık olduğu öğrenilen Yılmaz, buradaki müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevkedildi.



Risk altındaki evler boşaltıldı


Yörede akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Çayeli ilçesine bağlı bazı köylerde küçük çaplı toprak kaymaları meydana geldiği öğrenildi.


Güneysu ilçesine bağlı bazı yerleşim birimlerinde yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı risk altındaki bazı evler boşaltıldı.


Güneysu ve Çayeli ilçesinde 18.00'den itibaren yaklaşık 2 saat aralıklarla devam eden yağış etkisini yitirdi.

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