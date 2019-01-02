Köprü cezalarının iadesine ilişkin genelge

Maliye ve Hazine Bakanlığı, sınıfları itibarıyla geçmeleri yasak olduğu halde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nü kullanan sürücülerin ödediği cezaların iadesine ilişkin genelge yayımlayacak.



Genelge ile TBMM Genel Kurulu\'nda kabul edilen \'Karayolları trafik kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun\' teklifinde yer alan ödenmiş cezaların sürücülere iadesi düzenlenecek. Köprülerden geçişi yasak araç sürücülerinin ödediği 20 milyon TL\'nin iadesine ilişkin genelgenin bugün yayımlanması bekleniyor.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA) -