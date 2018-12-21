Köprü cezalarına af getiren yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu

Köprü geçiş cezalarına af getirmesini ve trafik cezalarının bedellerinin 2019 yılında artırılmamasını öngören kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Yeni teklife göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Köprüsü‘nden geçen sürücülere verilen idari para cezalarının tahsilatından vazgeçilecek. Trafik cezaları yeni değerleme oranında muaf tutulacak.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, kendisinin de imza sahibi olduğu Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi hakkında gazetecilere bilgi verdi.

Bazı cezalar için her yıl bir değerleme oranı belirlendiğini anımsatan Muş, "Bu yılki değerleme oranı 23,74. Her yıl bu oranda bir değerleme yapılıyordu. 2019'da yapılmayacak. Karayolları Trafik Kanunu'ndaki cezalar, yeniden değerleme oranıyla 2019 için artırılmayacak." dedi.

Muş, 2 Kasım 2016 tarihinden düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden, belirlenen tanımlar dışında yasaklı geçiş yapanlarla ilgili bu cezaların affedildiğini söyledi.

Tebligatların geç yapılması ve vatandaşın farkına varmaması nedeniyle cezaları affettiklerini söyleyen Muş, 28 Şubat 2019 tarihine kadar başvurulması halinde, cezayı ödeyenlere geri ödeme yapılacağını kaydetti.

Yeni büyükşehir belediyelerine harç indirimi

Mehmet Muş, "2012'de 14 büyükşehir belediyesi yapılmıştı, 27 ilçe kurulmasıyla ilgili bir kanunumuz vardı. Orada yeni büyükşehir yapılanlarda köy olanlarda su ve belli bazı harçlar indirimliydi. Onun süresi doluyor, bunu 2022'ye kadar uzatıyoruz." açıklamasında bulundu.

Kooperatiflerde SPK denetimi

Muş, 500'den fazla üyesi olan kooperatiflerin, SPK denetimine alındığını kaydederek, "Kooperatiflerin bir araya gelerek oluşturdukları birlikler vardı. Üye sayısı 500'ü geçip birlik oluşturuyorsa onların kuracağı şirketler de SPK'nın denetimine alınıyor." diye konuştu.

Yeniden yapılandırma düzenlemesi

Muş, daha önce Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen teklife önergeyle ekledikleri yeniden yapılandırma düzenlemesini de bu teklife koyduklarını belirtti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, cezalı köprü geçişlerine ilişkin, "Geçişlere konu olan araçların yeni baştan gözden geçirilmesi lazım" açıklamasında bulunmuştu.

Yıldırım, "Yani bunlardan (araçlardan) hangisinin kamyon türü muameleye tabi tutulacağının, hangilerinin bunun dışında kalacağının belirlenmesi lazım. Burada bir karışıklık var" diye konuşmuştu.