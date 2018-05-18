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Köprü boşluğuna düşen TIR'ın sürücüsü öldü

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, kontrolden çıkıp, köprü boşluğa düşerek, ters dönen TIR'ın sürücüsü Mehmet Alkan (48), yaşamını yitirdi

18 Mayıs 2018 18:47

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA) - ANKARA\'da, kontrolden çıkıp, köprü boşluğa düşerek, ters dönen TIR\'ın sürücüsü Mehmet Alkan (48), yaşamını yitirdi. 
Kaza, öğle saatlerinde, Ankara çevre yolu Yuvaköy yakınlarında meydana geldi. Mehmet Alkan yönetimindeki 61 K 11851 plakalı çekici ve 11 DY 572 plakalı TIR, kontrolden çıkıp, yolun solunda bulunan köprü boşluğuna düştü. Yaklaşık 20 metreden köprü boşluğuna düşen TIR, ters döndü. Kazada sürücü Alkan, yaşamını yitirdi. Mehmet Alkan\'ın cenazesi, hastane morguna kaldırılırken, polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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