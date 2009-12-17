Kopenhag'da kilitlenme sürüyor

T24 -

Küçük ilerlemeler

Umut liderlerde

BBC Türkçe'nin haberine göre gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler karbon gazı salımlarını kimin ne kadar azaltacağı, ve yoksul üllkelere iklim değişikliğine uyum sağlayabilmeleri için ne kadar yardım yapılacağı konularında anlaşamıyor.Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso görüşmelerin çok yavaş ilerlemesinden hayal kırıklığı duyduğunu söyledi.Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez ise , konferansa hitaben yaptıı konuşmada "İklim büyük bir kapitalist banka olsaydı, zengin ülkeler onu çoktan kurtarmışlardı bile" diye konuştu.Buna karşılık ilerleme sağlanan bazı konular da var.Japonya anlaşma sağlanabilirse, önümüzdeki üç yıl içinde yoksul ülkelere yapılacak yardımlar için 15 milyar dolar ayırmayı vaadetti.Yılda 5 milyar dolarlık bu üç yıllık yardım AB'nin geçen hafta aynı konuda vaadettiği yıllık 3.5 milyar dolara eklenecek.Bir başka küçük ilerleme de ormansızlaşmayla mücadele alanında kaydedildi. Avustralya, Fransa, Japonya, Norveç, İngiltere ve ABD'den oluşan altı ülkelik blok da ormanların yokedilmesiyle mücadeleye üç yıl üstüste ortaklaşa 3.5'er milyar dolar mali destekle katkıda bulunacaklarını açıkladılar.Etyopya Başbakanı Meles Zenawi Afrika Birliği adına konuşurken, zengin ülkelerden bekledikleri iklim yardımını miktarını önemli ölçüde azalttıklarını söyledi.Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın baş siyasi danışmanı Olav Kjorven, zirveden hala anlamlı bir sonuç çıkması ihtimalinin bulunduğunu kaydetti.Ama İngiltere Enerji ve İklim Değişikliği Bakanı Ed Milliband bir anlaşmaya varılması olasılığının bıçak sırtında olduğunu söylüyor.Bugün görüşmelere yüzü aşkın ülkenin devlet ve hükümet başkanları katılıyor.Kopenhag'a dün akşam ulaşan Çin Başbakanı Wen Jiabao, konferansa bizzat kendisinin katılmasının Çin'in iklim anlaşmasına ne kadar önem verdiğini gösterdiğini söyledi.Wen, "Umarım bu zirve katılımcıların tümünün ortak çabalarıyla adil, makul, dengeli ve ulaşılabilir bir netice üretir" dedi.Bugün konferansa hitaben konuşma yapacak liderler arasında Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Gordon Brown, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve İran Devlet Başkanı Mahmud Ahmedinejad da var.ABD Başkanı Barack Obama zirveye son günü olan Cuma katılacak.Cuma günü 120'ye yakın dünya lideri 2012 yılının sonunda, Kyoto Protokolü'nün süresi bittikten sonra iklim değişikliğiyle nasıl mücadele edileceğine ilişkin küresel stratejiyi çizen bir anlaşmaya varmaya çalışacaklar.