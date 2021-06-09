Danimarka Ligi ekibi Kopenhag, Zanka konusunda karar değiştirdi Mavi-Beyazlılar geçen sezonun ortalarındaki düşük form grafiği nedeniyle Zanka ile yola devam etmekten vazgeçmişti.
Ancak Zanka'nın ligin son haftalarında gösterdiği performans Kopenhag teknik heyetinin fikrini değiştirdi.
31 yaşındaki stoperi gelecek sezon da kadrosunda tutmak isteyen Danimarka temsilcisi, Fenerbahçe ile masaya oturacak.
Geçen sezonu Kopenhag'ta kiralık geçiren Zanka, Danimarka Ligi’nde 17 maçta 1 gollük performans sergilemişti. (NTV Spor)