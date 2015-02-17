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Dünya
Deutsche Welle

Kopenhag saldırısında ölenler anıldı

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bir kültür merkezi ve sinagoga düzenlenen saldırıda ölenler on binlerce kişi tarafından anıldı.

17 Şubat 2015 10:39


Şehir merkezinde toplanan 30 bin dolayında kişi, saldırıya hedef olan kültür merkezi ve sinagoga çiçek bıraktı, mum yaktı.

Anma eylemine katılanlara seslenen Danimarka Başbakanı Helle Thorning-Schmidt, "Danimarkalı Yahudiler yalnız değildir. Danimarka Yahudilerine yapılan bir saldırıyı Danimarka geneline, tüm Danimarka halkına yapılmış bir saldırı olarak kabul ediyoruz" dedi.

İlk saldırı din ve ifade özgürlüğünün tartışıldığı bir konferansa düzenlenmiş, ardından bir sinagog hedef alınmıştı. Saldırılarda iki kişi hayatını kaybederken, beş kişi de yaralanmıştı.

Yaklaşık iki hafta önce cezaevinden tahliye edildiği belirtilen 22 yaşındaki saldırgan polis tarafından vurularak ölü ele geçirilmiş, saldırgana yardım ettikleri gerekçesiyle Kopenhag'da iki kişi gözaltına alınmıştı.

Öte yandan Danimarka Başbakanı Thorning-Schmidt'i telefonla arayan ABD Başkanı Barack Obama, terörle mücadelede tam destek sözü verdi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "liderlerin ifade hürriyeti ve Yahudi karşıtı şiddete karşı işbirliği yapma konusunda mutabık kaldığı" belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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