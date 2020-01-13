Kopenhag'ın sembolü Küçük Deniz Kızı heykelinin üzerine 'Özgür Hong Kong' yazıldı

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da şehrin simgesi olarak kabul edilen ünlü Küçük Deniz Kızı heykelinin üzerine kimliği belirsiz kişiler tarafından ‘Özgür Hong Kong’ sloganı yazıldı.

Kopenhag'ın ünlü sembolü olan Küçük Deniz Kızı heykelinin üzerine kırmızı ve beyaz renkte sprey boyayla, Hong Kong’da devam eden gösterilere atıftla 'Özgür Hong Kong'sloganı yazıldı. Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı ancak faillerin henüz bulunamadığı bildirildi.

Sputnik'in haberine göre Kopenhag limanının girişinde granit bir taşa oturtulan Küçük Deniz Kızı heykeli, şehrin önemli uğrak yerleri arasında bulunuyor.