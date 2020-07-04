Kopenhag'daki Küçük Denizkızı heykeline ''ırkçı balık'' saldırısı

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da ünlü yazar Hans Christian Andersen'in en tanınan masallarından birinin vücut bulduğu Küçük Denizkızı heykeli, kaidesine sprey boyayla ''ırkçı balık'' yazılarak yine saldırıya maruz kaldı.

ABD'den yayılan ırkçılık karşıtı protestoların sömürgecilik, kölecilik, ırkçılıkla bağdaştırılan Kristof Kolomb'dan Winston Churchill'e uzanan isimlerin heykellerinin yıkılması furyasına sahne olması İsa peygamber ve Meryem Ana heykellerini de sorgulamaya açarken, zaten sık sık saldırıya uğrayan Küçük Denizkızı heykeli de nasibini aldı.

Vandalizm soruşturması

Danimarka başkentinde Andersen'in ünlü masal kahramanını simgeleyen balık kuyruklu kız heykelinin kaidesine 'ırkçı balık' yazılması, göğüs uçları gibi yerlerine iğrenme hali tasvir eden resimlerin yapıştırılması üzerine Kopenhag polisi 'vandalizm' soruşturması başlattı.

'Neresi ırkçı?''

Güney Danimarka Üniversitesi Hans Christian Andersen Merkezi araştırmacısı Ane Grum-Schwensen, masal kahramanının heykelinde özel olarak neyin ırkçı olduğunu algılamakta zorlandığını söyledi.

Andersen'in ünlü masalında, bir deniz kralının kızı olan Küçük Denizkızı, bir insan prense aşık olunca insana dönüşme çabasına giriyor ama uyum sağlamakta zorlanarak denize geri dönüyor. Bu bakımdan kaybeden bir kahraman olarak da görülebilir.

Her kesimin hedefi

107 yıl önce dikilen 1.65m yüksekliğindeki bronz heykel, Kopenhag'da yılda 1 milyon turist çekerken sürekli saldırıların da hedefinde. Sık sık boya atılan, kaidesinden düşürülen ve iki kez başı koparılan Küçük Denizkızı, balina avına karşı çıkanlardan demokrasi yanlılarına birçok kesim tarafından zaman zaman hedef haline geliyor.