Kopenhag belediye başkanı cinsel taciz suçlamalarının ardından istifa etti

On yıldır Kopenhag belediye başkanı olan ve aynı zamanda hükümetteki Sosyal Demokrat Parti’nin genel başkan yardımcılığı görevini yürüten Frank Jensen , iki kadının cinsel taciz suçlamalarının ardından görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Danimarka'da son haftalarda cinsel taciz ve ayrımcılığa karşı başlatılan #MeToo (BenDe) hareketi alevlenirken, ülkenin başkenti Kopenhag'ı 2010'dan beri yöneten Belediye Başkanı Frank Jensen’in iki kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi.

Sputnik'te yer alan habere göre 59 yaşındaki Jensen, tepkilerin ardından belediye başkanlığı ve Sosyal Demokrat Parti’nin genel başkan yardımcılığı görevlerini bıraktığını açıkladı.

"Kırdığım kadınlardan özür dilerim"

"Bu, yapmak istediğim tüm siyasi çalışmaları gölgede bırakacak. Bu yüzden istifa etmeye karar verdim" diyen Jensen, "Kırdığım kadınlardan özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Taciz olaylarından birinin 2012'de diğerinin ise 2017'de düzenlenen farklı etkinliklerde gerçekleştiği öğrenildi. Kadınlardan birinin, Jensen'in başkan yardımcılığı yaptığı Sosyal Demokrat Parti çalışanı olduğu belirtildi.

"En az sekiz kişi daha şikayetçi"

Pazar günü, partinin genç kanadının başkanı Sværke Priess, Jyllands-Posten gazetesine verdiği demeçte, en az sekiz kişinin daha Jensen'i tacizle suçladığını söyledi.

Başbakandan açıklama

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, iddiaların çok ciddi olduğunu söyleyerek, “Sosyal Demokrat Parti’nin bazı sorunları olduğu bir gerçek ve bunların hemen değişmesi gerekiyor” dedi.