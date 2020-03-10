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Spor

Kopenhag-Başakşehir maçının hakemi İskoç Collum

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Başakşehir, 12 Mart Perşembe günü Fatih Terim Stadyumu'nda Kopenhag ile karşılaşacak

10 Mart 2020 13:15

Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile oynayacağı karşılaşmayı İskoç hakem William Collum yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Başakşehir, 12 Mart Perşembe günü Fatih Terim Stadyumu'nda Kopenhag ile karşılaşacak.

Saat 20.55'te başlayacak mücadelede İskoç hakem William Collum düdük çalacak. Collum'un yardımcılıklarını Francis Connor ve David McGeachie yapacak. Nicholas Walsh'in dördüncü hakem olarak görev alacağı müsabakada VAR koltuğunda Chris Kavanagh, AVAR'da da Bobby Madden oturacak.

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