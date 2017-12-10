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Yaşam

Köpekten korktuklarını söyleyip köpeği ve sahibini bıçakladılar

Yaralanan köpek tedavi için Karaman Belediyesi hayvan barınağına götürüldü

10 Aralık 2017 04:58

Karaman’da 26 yaşındaki Mustafa Aktaş ile gezdirdiği pitbul cinsi köpeği, hayvandan korktuğunu iddia eden kimliği belirsiz kişilerin bıçaklı saldırısında yaralandı.

Karaman Külhan Mahallesi İstasyon Caddesi'nde Mustafa Aktaş, gezdirdiği pitbull cinsi köpeğinden korktuğunu iddia edilen kişilerle tartışmaya başladı.

Tartışma büyüyünce kimliği belirsiz kişiler, önce köpeğini, ardından da Mustafa Aktaş’ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan Aktaş ile köpeği yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Mustafa Aktaş, özel bir hastaneye kaldırıldı.

Aktaş buradaki ilk müdahalesinin ardından da Karaman Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Köpek ise tedavi için Karaman Belediyesi hayvan barınağına götürüldü.

 

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