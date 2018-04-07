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Köpekten kaçan kedi halk otobüsünün altına girdi, köpek araca zarar verdi

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde bir sokak köpeği, kovaladağı kedinin altına girdiği özel halk otobüsünün yakıt ve elektronik aksamına zarar verdi

07 Nisan 2018 18:50

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Sapanca ilçesinde bir sokak köpeği, kovaladağı kedinin altına girdiği özel halk otobüsünün yakıt ve elektronik aksamına zarar verdi. Çalışmayınca çekici ile servise götürülen aracın sahibi Tufan Yüzücü, kedi köpek kavgasının kendisine 4 bin liraya mal olduğunu söyledi.
​Sapanca ilçesi Göl Mahallesi Şehit Şahabettin Arslan Caddesi\'nde sokak köpeğinin kovaladığı kedi, park halindeki Tufan Yüzücü\'ye ait 54 J 6511 plakalı özel halk otobüsünün altına girdi. Köpek, aracın motor kısmına kaçan kediye ulaşamayınca, otobüsün alt kısmında bulunan yakıt, elektronik ve yürüyen aksamını ısırarak kopardı. Araç hareket etmeyince, çekici ile servise götürülerek onarımı yapıldı.
Araç sahibi Tufan Yüzücü, \"Sabah sefere gitmek üzere evden çıktığım sırada köpek ve kedi sesleri duydum. Aracın başına gittim, bu sırada kedi ve köpek aracın altından çıkıp hızla kaçtı. Yerde de bazı parçalar vardı, anlam veremedim. Aracımı çalıştırmak istedim, fakat çalışmadı. Aşağıya inip aracımın altına baktım. Bazı kablolar kopmuş, mazot, yağ ve hidrolik olmuştu. Yetkili servisi aradım, hemen teknik personel geldi. Arızayı gideremeyince çekici çağırmak zorunda kaldım. Aracımı çekici ile servise götürdük. Gün boyu arızaları gidermek için uğraştılar. Kedi- köpek kavgası bana 4 bin lira masraf çıkardı. Akşam olduğunda ancak aracımı servisten çıkartabildim\" dedi.

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