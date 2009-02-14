'Köpekleriyle yatıp kalkarlar'

Başbakan Tayyip Erdoğan, dün seçim çalışmaları çerçevesinde Sivas’ta halka hitap ederken, yine basına çattı, diplomasi kökenli muhalif politikacıları ve aralarında Hürriyet Yazarı Bekir Coşkun’un da bulunduğu bazı köşe yazarlarını eleştirdi.



Erdoğan, şunları söyledi:

"Filistin yaklaşımımız ortada. Diplomaside monşer eskileri anlayamadı. Monşer geldiler monşer gittiler. Siyasete de monşer geldiler, monşer gidiyorlar. Böyle deyince kızıyorlar. Monşer eskisi değilsen bunun hakkını ver. Katkılarda bulun, tebrik edelim. Öyle millete tepeden bakarak u milletin vekiliyim denmez. Milletin vekili milletine tepeden bakamaz. Bunlar cahil bunlar anlamaz diyemez.



Ama, bunların şu anda yandaş medyaları var. Yandaş medyaların oralarda yandaş köşe yazarları da var. Oralarda benim vatandaşıma ’AKP’ye oy vermişse bunlar göbeğini kaşıyanlar’ diyemez. Bu, bu ülkede bu tür tiplerin nerede bulunduğunu gösteriyor. Bunların sevgili köpekleri vardır onlarla yatarlar onlarla kalkarlar. Benim milletime bunu yakıştırmaya kimsenin hakkı yoktur."



Alevi açılımı



Erdoğan, 33 aydının öldüğü Madımak Otelinin altındaki kebapçının önceki gece taşınmasının ardından geldiği Sivas’ta Alevi açılımı yaptı. Erdoğan, "Şu an Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitaplarında Aleviliğe 32 sayfa yer ayrılmış durumda. Alevilik konusunda bütün uzmanlar bir araya gelsin. Bu konuyu hazırlasınlar. Biz bunu alıp Din Kültürü Ahlak Bilgisi kitabına koyarız" dedi.

