-KÖPEKLERİN DE KÖTÜMSERİ VARMIŞ LONDRA (A.A) - 12.10.2010 - İngiltere'de yapılan bir araştırma, insanların sadık dostları köpeklerin de hayata iyimser ya da kötümser yaklaşabildiğini ortaya koydu. Bristol Üniversitesinden Mike Mendl, ekibiyle yaptıkları araştırmanın sonuçlarının, insanlar gibi köpeklerin de duygusal durumlarının yargıları üzerinde etkili olduğunu gösterdiğini söyledi. Hayvanların psikolojilerini gözlemlemek için bilimadamları, odanın bir tarafına içi mama dolu, diğer tarafına ise boş birer kap yerleştirdi. İyimser köpeklerin bardağın dolu tarafını gören insanlar gibi kapta yemek olduğunu düşünerek hızla koştuğu, diğerlerinin ise duraksadığı ya da daha yavaş hareket ettiği tespit edildi. Araştırmaya göre, sahiplerinden ayrılan bazı köpeklerin yaramazlıkları da kötümserliklerinin bir sonucu. İyimser köpeklerin, sahiplerinin geri döneceğinden emin oldukları için sakin durduklarını belirten araştırmacılar, pesimist olanların ise ya havlayarak çevreyi rahatsız ettiğini ya da sağı solu kemirdiğini söylüyor. Bilimadamları, kötümser köpeklerin sahiplerine, bu durumu görmezlikten gelmek ya da onlardan kurtulmak gibi kolay yolları seçmek yerine, dört ayaklı sevimli dostlarının psikolojik durumlarını göz önünde tutmalarını ve çözüm yolu aramalarını tavsiye etti.