Köpeklerin zehirlendiği iddiasına belediye başkanından tanıdık açıklama: Siyasi amaçlıdır!

Sosyal medyada Sapanca'da sokak köpeklerinin belediye çalışanları tarafından zehirlendiği yönündeki iddiaların ardından Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer yazılı açıklama yaptı ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Yılmazer, “Sokak hayvanları konusundaki hassasiyetimiz ve yaptıklarımızın göz önünde bulundurulması gerekirken, delilsiz ve algı yönetimi oluşturmak adına böylesine elim bir olayda belediyemizin suçlanması 'siyasi amaçlıdır' diye düşünüyorum” dedi.

Sapanca Belediyesinin suçlanmasını kabul etmediklerini ifade eden Yılmazer, şunları kaydetti:

"Vicdansızca, herhangi bir belge sunulmadan, belediyemizin algı yönetimi adına suçlanmasını protesto ediyoruz. Medya kuruluşları ve sosyal medyadan belediyemize ve şahsıma hakaret edenler konusunda suç duyurusunda bulunacağımızı açıklıyorum. Sapanca ilçesinde sokak hayvanlarına gösterdiğimiz hassasiyet üst düzeydeyken, belediyemizi töhmet altında bırakanlara ilk söylemek istediğim, Sakarya'nın 16 ilçesi arasında tek hayvan barınağı inşa eden ilçe oluşumuzdur."

"Gücümüz yettiğince, Sapanca Sokak Hayvanları Derneği ile kurduğumuz bağlantılarla sokak hayvanlarının mama ihtiyacını düzenli olarak karşılamaya çalışıyoruz. Tedavi gerektiren sokak hayvanlarını bir veterinerlikle anlaşarak ve tedavi ettirerek, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin hayvan barınak merkezine, kısırlaştırma ve benzeri operasyonlar için gönderiyoruz. Sokak hayvanları konusundaki hassasiyetimiz ve yaptıklarımızın göz önünde bulundurulması gerekirken, delilsiz ve algı yönetimi oluşturmak adına böylesine elim bir olayda belediyemizin suçlanması 'siyasi amaçlıdır' diye düşünüyorum.”

#SapancadaKatliamVar Tweetleri

Kayseri'de yaşanan köpek katliamı iddiaları ile ilgili belediyeden yapılan açıklamada “15 Temmuz darbe girişimi sonrası yaşananlar çerçevesinde ülkemizde oluşan birlik ve bütünlüğü yaralamaya yönelik yayınlar gündem değiştirme gayretinin bir ürünü olarak değerlendirilmektedir” denilmişti.