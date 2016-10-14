Köpeklerin tepkisi insanlardan intikam almak için mi?

Sakarya’da sürü halinde gezen sokak köpeklerinin park halinde bulunan bir otomobilin tamponunu parçaladığı görüntüler izleyenleri şaşırttı. Görüntüleri yorumlayan Sakarya Veterinerler Odası Başkanı Mustafa Yıldız, köpeklerin tepkisinin daha önce benzer bir otomobil ile yaşanılan bir olaya istinaden verdikleri ceza olabileceğini söyledi.

Sakarya’da sürü halinde gezen sokak köpeklerinin park halinde bulunan bir otomobilin tamponunu parçaladığı görüntüler izleyenleri şaşırttı. Görüntüleri yorumlayan SakaryaVeterinerler Odası Başkanı Mustafa Yıldız, köpeklerin tepkisinin daha önce benzer bir otomobil ile yaşanılan bir olaya istinaden verdikleri ceza olabileceğini söyledi.

Görüntülerdeki köpeklerin emir komuta zinciri dahilinde bu eylemi gerçekleştirdiklerini belirten Yıldız, "Bir köpek etrafı gözleyerek, liderlik yapıyor. Verilen komutlara göre diğer köpekler de harekete geçiyor. Daha önce benzer bir otomobil arkadaşlarına çarpmış olabilir ve ona istinaden böyle bir ceza vermiş olabilirler. Ya da araca et kokusu sinmişse ve bunun varlığı hissedilmişse onu yemek için de saldırmış olabilirler" dedi.

Köpeklerin de insanlar gibi psikolojik sorunları olabileceğini ifade eden Yıldız, "İnsanlarda olduğu gibi köpeklerde de bunların tedavileri mevcut. Fakat bazı insanlar bunun farkında değil. O yüzden gösterdikleri tepkileri anormal kabul edebiliyorlar" diye konuştu.