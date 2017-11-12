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Köpeklerin saldırısıyla yaralanan karaca, tedavi edilerek, doğaya bırakıldı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN'da köylüler, ormanlık alanda yaralı bir karaca buldu

12 Kasım 2017 21:03

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN\'da köylüler, ormanlık alanda yaralı bir karaca buldu. Köpeklerin saldırısıyla yaralandığı değerlendirilen karaca, arka bacaklarında yırtığın tedavi edilmesinin ardından doğaya salındı.
Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa beldesi Yenihan köyünde yaşayanlar, ormanlık alanda yaralı karaca gördü. Haber verilmesiyle köye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı karacayı alarak, tedavisi için kent merkezindeki veterinere götürdü.
Veteriner Tolga Kandıralı, arka bacaklarında yırtık tespit edilen karacayı tedavi etti. Köpeklerin saldırısı sonucu yaralandığı değerlendirilen karaca, tedavisinin ardından ekipler tarafından bulunduğu yerde doğaya yeniden salındı.

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