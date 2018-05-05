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Köpeklerin saldırısından kurtarılan yavru karaca korumaya alındı

Ünsal YÜCEL/KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ'nde, bir çoban tarafından köpeklerin saldırısından kurtarılan yavru karaca, teslim edildiği Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince koruma altına alındı

05 Mayıs 2018 17:50

Ünsal YÜCEL/KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ\'nde, bir çoban tarafından köpeklerin saldırısından kurtarılan yavru karaca, teslim edildiği Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince koruma altına alındı.
Kırklareli\'ne bağlı Yörükbayır köyünde bir çoban, köpeklerin saldırdığı 1 haftalık yavru karacayı kurtararak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Yavru karaca, daha sonra koruma altına alınmak üzere İstanbul’da bulunan Polonezköy Geyik ve Karaca Üretme Merkezi\'ne gönderildi.

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